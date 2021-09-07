Sosyal medya düzenlemesi için yeni perspektif! Almanya modeli üzerinde durulurken Singapur modeli geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yayımlanan köşe yazısında AK Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü sosyal medya düzenlemesi hakkında edindiği son bilgileri kaleme aldı. AK Parti'nin yürüttüğü çalışmayla nefret suçunun önüne geçmeyi, iç karşılık çıkararak siyasi manipülasyonlara neden olacak operasyonlara karşı cezai yaptırım getirmek olduğunu anlatan Abdulkadir Selvi, söz konusu çalışmanın AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında yapıldığını belirterek, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in çalışmalara katıldığını kaydetti.

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili olarak Fransa, İngiltere ve Almanya örnekleri incelendiğini kaydeden Abdulkadir Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya modeli üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Ancak sosyal medyanın nefret suçu açısından tehlikeli bir mecraya dönüştüğü günümüzde Singapur modeli de mercek altına alındı. 2023 seçimlerine giderken sosyal medyadan yayılan asılsız haberlerle kitlelerin manipüle edilmesinin önüne geçilmek isteniyor.

Singapur modeli Almanya, Fransa ve İngiltere örneğinden farklı olarak nefret suçuyla ilgili paylaşımları kaldırmayanlara 10 yıl hapis cezası getiriyor. “Sahte Haber Yasası” adını taşıyan düzenlemede sosyal medya içeriğinin güvenli olup olmadığına hükümet karar veriyor. İktidarın yapmayı planladığı düzenlemede ise güvensiz içeriğin tespiti ve hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna bir kurulun karar vermesi planlanıyor. Bunun için öncelikle yalan haber kriterinin belirlenmesi ve bu kararı alacak kurulun belirlenmesi üzerinde duruluyor."