Sosyal medya fenomeni Başak Karahan hakkında ihanet iddiası! Eski sevgilileri Enes Batur ve Dimag kader ortağı oldu! "Besle Başak'ı oysun gözünü
Sosyal medya fenomeni Başak Karahan hakkında ihanet iddiası! Eski sevgilileri Enes Batur ve Dimag kader ortağı oldu! "Besle Başak'ı oysun gözünü
Enes Batur'la yaşadığı aşkla tanınan sosyal medya fenomeni Başak Karahan daha sonrasında Dimag ile ilişki yaşamıştı. Ayrıldıkları öğrenilen çiftte Dimag'ın paylaşımları ihanet iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.