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  3. Sosyal medya fenomeni Başak Karahan hakkında ihanet iddiası! Eski sevgilileri Enes Batur ve Dimag kader ortağı oldu! "Besle Başak'ı oysun gözünü

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan hakkında ihanet iddiası! Eski sevgilileri Enes Batur ve Dimag kader ortağı oldu! "Besle Başak'ı oysun gözünü

Enes Batur'la yaşadığı aşkla tanınan sosyal medya fenomeni Başak Karahan daha sonrasında Dimag ile ilişki yaşamıştı. Ayrıldıkları öğrenilen çiftte Dimag'ın paylaşımları ihanet iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan hakkında ihanet iddiası! Eski sevgilileri Enes Batur ve Dimag kader ortağı oldu! "Besle Başak'ı oysun gözünü 1110

Bir dönem Enes Batur ile fırtınalı bir aşk yaşayan fenomen Başak Karahan, son olarak yine sosyal medya fenomeni olan Dimag ile ilişki yaşamıştı.