Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic, bir süre birlikte olduğu Poyraz Teoman ile yollarını ayırmasının ardından Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katılması dikkat çekmişti.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, Instagram hesabından bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"YUSUF'A ABİ DİYORDUM"

Türkiye'nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic sevgilisine önceden 'abi' diyormuş. Bilic, kendisine gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum" yorumunda bulunarak kahkaha attı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta bir sosyal medya kullanıcısının "İş adamı zengin koca kompleksi nedir?" yazılı tweet'ini alıntılayan Danla Bilic, "Evet ya iş adamı erkek arkadaşım sayesinde hep." diyerek sitem dolu bir yazı paylaşmasının ardından paylaşımını silmişti.

İşte Danla Bilic'in o yanıtı...

Danla Bilic'in sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Danla Bilic - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!