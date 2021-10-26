Ankaragücü - Somaspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!Kocaeli konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Kocaeli- İzmit konserleri ve etkinlikleri 2021 | Sagopa Kajmer, Duman, Manuş Baba, Funda Arar!Müge Anlı'da Dj Mehmet Gezgin Karahan cinayetinde şoke gelişme! Sevgilisiyle birlikte kadınlara şantaj mı yapıyordu?Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattıSosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!Gazometri ne demek, TDK'ya göre Gazometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulunduKılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu mu? 'Tanınmayan biri ve partilerle ilişkisi yok'
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

Yaklaşık 2 ay önce Poyraz Teoman'dan ayrılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açtı. Bilic, Instagram üzerinden yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic, bir süre birlikte olduğu Poyraz Teoman ile yollarını ayırmasının ardından Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katılması dikkat çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, Instagram hesabından bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"YUSUF'A ABİ DİYORDUM"

Türkiye'nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic sevgilisine önceden 'abi' diyormuş. Bilic, kendisine gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum" yorumunda bulunarak kahkaha attı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

Öte yandan geçtiğimiz hafta bir sosyal medya kullanıcısının "İş adamı zengin koca kompleksi nedir?" yazılı tweet'ini alıntılayan Danla Bilic, "Evet ya iş adamı erkek arkadaşım sayesinde hep." diyerek sitem dolu bir yazı paylaşmasının ardından paylaşımını silmişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!

İşte Danla Bilic'in o yanıtı...

{TITLE_STRIP}Danla Bilic'in sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Danla Bilic - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT