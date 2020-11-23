Bir süredir magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddiasının ardından taraflar arasında sular durulmazken ortaya bir isim daha çıktı.

Bir dönem yakın arkadaş olduklarını ve Ciğerci'nin işine engel olduğunu dile getiren DJ Gökhan Ergün sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.