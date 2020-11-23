Sosyal medya fenomeni Gökhan Ergün'den Selin Ciğerci hakkında şok açıklamalar!
Sosyal medya fenomeni ve DJ Gökhan Ergün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Selin Ciğerci'yi topa tuttu. Ergün bir zamanlar yakın arkadaş olduğu Ciğerci hakkında inanılmaz açıklamalarda bulundu. Ergün bu açıklamalarının ardından tehdit mesajları aldığını dile getirdi.
Bir süredir magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddiasının ardından taraflar arasında sular durulmazken ortaya bir isim daha çıktı.
Bir dönem yakın arkadaş olduklarını ve Ciğerci'nin işine engel olduğunu dile getiren DJ Gökhan Ergün sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.