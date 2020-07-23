Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı

Trabzon'da sosyal medya fenomeni "02 Jilet" lakaplı Hasan Aksoy, arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli videoda arkadaşına borunun içine atması için kafasına futbol topu yerine karpuz atınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yaptıkları eğlenceli videolarla belli bir kitleye sahip olan Aksoy'un bu videosu çokça beğeni geldi.