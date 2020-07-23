Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı
Trabzon'da sosyal medya fenomeni "02 Jilet" lakaplı Hasan Aksoy, arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli videoda arkadaşına borunun içine atması için kafasına futbol topu yerine karpuz atınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yaptıkları eğlenceli videolarla belli bir kitleye sahip olan Aksoy'un bu videosu çokça beğeni geldi.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Hasan Aksoy, çektiği eğlenceli videolarla güldürmeye devam ediyor. Çektiği bu video da ise borunun içine top atma yarışmasında arkadaşının kafasına futbol topu yerine karpuz atınca diğer arkadaşları gülme krizine girdi. Sosyal medyadan paylaşılan bu video çokça beğeni alarak tıklanma rekoru kırdı.
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23 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
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