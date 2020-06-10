Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı!

Rusya’da sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35), 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey’den (45) ayrılarak, üvey oğlu Vladimir’den (20) hamile kaldı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Balmasheva üvey oğluna hamile olduğu haberini verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

INSTAGRAM HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Film senaryolarına taş çıkaran bu olay Rusya'da gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği, Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu 20 yaşındaki Vladimir ile ilişki yaşamaya başladı. Marina bir süre sonra hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir’den hamile kaldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Balmasheva'nın eski eşinin oğluyla evlenmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Balmasheva'a kızan bir çok takipçisi olayı duymasının ardından ünlü fenomeni takipten çıkardı. Olay ile ilgili konuşan Balmasheva, “Saklamaktan yoruldum. Hayatta her şey mümkün ve evet evlenmeye karar verdik. Biliyorum bazılarınız bizi yargılayacak, bazılarınız bizi destekleyecek. Ama biz mutluyuz. Umarım siz de olursunuz” diye konuştu.

Çift eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.