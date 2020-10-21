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Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Rus sosyal medya fenomeni Andrei Burim, canlı yayın platformu Twitch.tv'de konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darp etti. Neye uğradığını şaşıran kadın Burim'den şikayetçi oldu.

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Yarım milyondan fazla takipçisi olan Rus sosyal medya fenomeni ve youtuber  'Mellstroy' lakaplı Andrei Burim, canlı yayında genç bir kadını darp etti. 

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus Youtuber konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darp etti. 

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

 

Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu
için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Bunun üzerine çılgına dönen Burim 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek genç kadının boğazına sarılarak başını kez üst üste masaya vurdu.

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Skandal olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.

Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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