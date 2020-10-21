Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!

Yarım milyondan fazla takipçisi olan Rus sosyal medya fenomeni ve youtuber 'Mellstroy' lakaplı Andrei Burim, canlı yayında genç bir kadını darp etti.

Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus Youtuber konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darp etti.

Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu

için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.

Bunun üzerine çılgına dönen Burim 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek genç kadının boğazına sarılarak başını kez üst üste masaya vurdu.

Skandal olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.