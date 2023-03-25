Sosyal medya fenomeninin alışverişe harcadığı rakam dudak uçuklattı! “Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum”

Sosyal medya platformu Instagram’da 4.8 milyon takipçisi bulunan iş insanı Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Lüks yaşamı ve son olarak Taha Duymaz’ın deprem felaketinde enkaz altından kurtarılması için yaptığı çağrılarla dikkat çekmişti.

Polat, 1 Mola Tv isimli Youtube kanalında Ümrantolk adlı programa katılarak kendisi hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

BİR GÜNDE HARCAMIŞ

Alışverişe ne kadar para harcadığı sorulan Polat verdiği cevapla şaşkınlık yarattı. Polat, "Bir günde 759 bin TL harcadım" dedi.

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"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Dinleyen seyircilerden biri bu cevabı şaşkın bir ifadeyle karşılarken Polat kendisini "Ama çalışıyorsun alıyorsun alıp alıp ihtiyaç sahiplerini görmezden geliyorsan güzel bir kazanç değil. Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum" şeklinde açıkladı.