Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç detay

Sosyal medya fenomeni ve tv sunucusu Emily Hartridge, İngiltere’de elektronik scooter kullandığı sırada kamyonun çarpması sonucu ölmüştü. 35 yaşındaki fenomenin ölüm haberi, Instagram hesabından paylaşılmıştı.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR

Emily'nin ölümü ne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Emily'nin kendisi gibi fenomen olan sevgilisi Jacob Hazell ile birlikte yer aldığı videoda, kendisinin ölümüne neden olan scooter'ın erkek arkadaşı tarafından hediye edildiği ortaya çıktı.

Kazadan yalnızca 1 hafta önce paylaşılan görüntülerde Emily sevinerek sevgilisine sarılırken, erkek arkadaşına da övgüler diziyor.

Trajik ölüm ile ilgili olarak Emily'nin sevgilisi Jacob gözyaşları ile açıklama yaparak, talihsiz kadının kaza günü bir tüp bebek merkezine gittiğini ancak yolda kamyona çarpması sonucunda öldüğünü belirtti.

Scooter'ı kazadan bir hafta önce kendisinin aldığını da doğrulayan Jacob, bu nedenle herkes gibi kendisini suçladığını ve hayatı boyunca da suçlayacağını da söyledi.





EMILY HARTRIDGE KİMDİR?

Emily Hartridge YouTube hesabında 350 bin abonesi ve Instagram hesabında 45 bin takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusuydu.

Hartridge’in Instagram adresinden yapılan açıklamada, “Herkese merhaba. Bu, Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama bugün çoğunuzun Emily’yi görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu, aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu. Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutulmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı” ifadeleri kullanıldı.