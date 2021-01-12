Sosyal medya fenomenlerine usulsüz çekiliş şoku! Haklarında soruşturma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu çekilişlerin yasa dışı ve bunun bir suç olduğunu ileri sürüyor. Sabah'ın haberine göre sosyal medya fenomenlerine soruşturma açılmasının nedeni, düzenlenen çekilişin herhangi bir yasal dayanağı olmaması. Yani fenomenler, çekiliş düzenlerken resmi izinleri almadıkları için bir nevi "korsan çekiliş" düzenlemişlerdi. Bu kapsamda Milli Piyango’ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri nedeniyle suç işlemiş sayılıyorlar.

ÇEKİLİŞLER FENOMENLERİN BAŞINA ÇORAP ÖRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz olduğu öne sürülen çekilişlerden sorgulanacak isimler arasında Reynmen, Başak Karahan, Kemal Can Parlak, Unlost olarak bildiğimiz Cantuğ Özsoy, kısa bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eğlenceli bir diyalog kuran Pelin Baynazoğlu (Pqueen), namıdiğer Jahrein, Tamer Yeşildağ ve Enes Batur bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO YÖNETMELİĞİNE AYKIRI BULUNDU

Emniyet tarafından düzenlenen hukuki belgede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Hazırlanan bu metin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek fenomenlerin haklarında soruşturma işlemi başlatıldı.