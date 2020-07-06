Sosyal medya hesabından açıkladı! Özkan Uğur kanseri yendi mi?

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Özkan Uğur, paylaşımında son raporlarının temiz çıktığını belirtti.

Özkan Uğur, sahneden bir fotoğrafını şu ifadelerle paylaştı:

"İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle"

NE OLMUŞTU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gülhane Parkı'nda konser veren MFÖ grubunda Özkan Uğur'un olmaması dikkat çekmişti.

Yapılan açıklamada ise Özkan Uğur'un kanser olduğu ve tedavi sürecinde olduğu belirtilmişti.

Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı. Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını ifade etmişti. Özkan Uğur, 2013'te kansere yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

2013 yılında gördüğü tedavi sonrası lenfoma hastalığını yenen Özkan Uğur, 30 Nisan'Da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle..." ifadelerini kullanmıştı.

'MASKE TAK'

Koranavirüse dikkat çekmek amacıyla yeni şarkı yapan MFÖ grubu 'maske tak' adlı yeni şarkılarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Şarkı kısa sürede büyük beğeni almıştı. Görüntülerde Özkan Uğur'un son hali dikkatlerden kaçmamıştı.