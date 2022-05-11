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  3. Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! " Aşı olduğum için şanslıyım"

Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! " Aşı olduğum için şanslıyım"

Ünlü iş insanı Bill Gates, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif semptomlar gösterdiğini ifade eden Gates," Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım." dedi.

Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! " Aşı olduğum için şanslıyım"

Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Microsoft'un kurucusu ünlü iş insanı Bill Gates, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Gates, kendisini izole ederek uzmanların tavsiyesine uyduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! Aşı olduğum için şanslıyım

"KENDİMİ İZOLE EDEREK TAVSİYELERE UYUYORUM"

Gates sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum. Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım." 

Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! Aşı olduğum için şanslıyım

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Gates Vakfının iki yılın ardından ilk kez araya geleceğini dile getiren Gates," Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. 

Sosyal medya hesabından Bill Gates, koronavirüse yakalandı! Aşı olduğum için şanslıyım

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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