Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı memurluğu yandı! Sakın paylaşım yapmayın

Anayasa'nın 26. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiği bir olay yaşandı. Düşünce ve söylem özgürlüğüne kısıtlama getirilerek bir karar alındı. Bir memur, sosyal medya hesabından "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alındı. Bu duruma karşı Eğitim-İş Sendikası, yapılan uygulamaya karşı dava açacaklarını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı memurluğu yandı! Sakın paylaşım yapmayın

Çanakkale'nin Çan ve Bozcaada ilçelerinde görevli olan iki memur, seçim zamanında yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma altına alındı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı. İddialara göre, açığa alınan memurun paylaşımlarında "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" şeklinde ifadeler kullanarak zam eleştirisi yaptığı belirtildi.

KARŞI DAVA AÇILDI

tbmm

Eğitim-İş Sendikası, bu kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Sendika yetkilileri, uygulamanın hukuksuz olduğunu vurgulayarak, üyelerinin günlük yaşama dair paylaşımlar yaptığını ve görevleriyle ilgili bir paylaşım yapmadığını belirtti. Ayrıca, delil karartma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler. Yetkililer, soruşturmanın açığa almadan da yürütülebileceğini ve bu nedenle açığa alma işleminin keyfi bir uygulama olduğunu savundu.

Eğitim-İş yetkilileri, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" demenin suç olamayacağının altını çizdi. Bu durumda, memurların ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve keyfi bir uygulama yapıldığına dair endişeler dile getirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan, Başkan Erdoğan'dan heykel yaptırmak için muvafakat istedi
Tanju Özcan, Başkan Erdoğan'dan heykel yaptırmak için muvafakat istedi
İstanbul'un çilesi bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha!
İstanbul'un çilesi bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha!
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! Aynı konuşmada iki farklı mesaj verdi!
Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! Aynı konuşmada iki farklı mesaj verdi!
Son Haberler
Sivilce Azaltan Yiyecekler Nelerdir? Sivilce Çıkmaması İçin Ne Yenmemeli?
Sivilce Azaltan Yiyecekler Nelerdir? Sivilce Çıkmaması İçin Ne Yenmemeli?
Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı memurluğu yandı! Sakın paylaşım yapmayın
Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı memurluğu yandı! Sakın paylaşım yapmayın
Perçem Anlamı Nedir? Perçem ile Kahkül Arasındaki Fark Nedir?
Perçem Anlamı Nedir? Perçem ile Kahkül Arasındaki Fark Nedir?
Kulak İltihabına Ne İyi Gelir? Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?
Kulak İltihabına Ne İyi Gelir? Yetişkinlerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?
Diyarbakır'da Güney Koreli turist, sıcak karşılamanın etkisiyle Müslüman oldu
Diyarbakır'da Güney Koreli turist, sıcak karşılamanın etkisiyle Müslüman oldu
Hacı adaylarının yolculuğu başladı: Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
Hacı adaylarının yolculuğu başladı: Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
Çok Okunanlar
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!
Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
Yüksek kayalıklardan düşen çobanın hayatını helikopter kurtardı!
Yüksek kayalıklardan düşen çobanın hayatını helikopter kurtardı!
Yunanistan'da Türklere tehdit! Oy vermezseniz yardımı keseriz!
Yunanistan'da Türklere tehdit! Oy vermezseniz yardımı keseriz!
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi