Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı memurluğu yandı! Sakın paylaşım yapmayın

Çanakkale'nin Çan ve Bozcaada ilçelerinde görevli olan iki memur, seçim zamanında yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma altına alındı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı. İddialara göre, açığa alınan memurun paylaşımlarında "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" şeklinde ifadeler kullanarak zam eleştirisi yaptığı belirtildi.

KARŞI DAVA AÇILDI





Eğitim-İş Sendikası, bu kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Sendika yetkilileri, uygulamanın hukuksuz olduğunu vurgulayarak, üyelerinin günlük yaşama dair paylaşımlar yaptığını ve görevleriyle ilgili bir paylaşım yapmadığını belirtti. Ayrıca, delil karartma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler. Yetkililer, soruşturmanın açığa almadan da yürütülebileceğini ve bu nedenle açığa alma işleminin keyfi bir uygulama olduğunu savundu.

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Eğitim-İş yetkilileri, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" demenin suç olamayacağının altını çizdi. Bu durumda, memurların ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve keyfi bir uygulama yapıldığına dair endişeler dile getirildi.