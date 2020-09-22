Mehmet Gürbüz koronavirüse mi yakalandı? | Mehmet Gürbüz kimdir?

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini belirtti.

Gürbüz, paylaşımında "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Mehmet Gürbüz'ün paylaşımı:

"Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı.

Şu an durumum gayet iyi.

Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım.

Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile..."

MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?

Mehmet Gürbüz, 11 Eylül 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.

Gürbüz, daha önceki 13 yıl boyunca iller Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu.

Gürbüz, 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.

2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı.

2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünden Ekonomi masterı yaptı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir.

Bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Gürbüz, Elbistan Belediye Başkanıdır.