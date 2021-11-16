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  3. Sosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

Sosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un aracına İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başka bir araç arkadan çarptı. Sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımda bulunan Ersoy, kazada ölü veya yaralı olmadığını belirterek, " Herkes iyi çok şükür" dedi.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

Habertürk TV sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında arkadan gelen bir aracın, arabasına çarptığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

"ARKADAN GELEN ARAÇ SANIRIM 150 KM İLE ÇARPTI"

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı”

Sosyal medya hesabından duyurdu! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

{TITLE_STRIP}Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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