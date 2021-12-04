Sosyal medya hesabından duyurdu! İsmal Koncuk, Zafer Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Zafer Partisini kurmuştu. Özdağ'ın birlikte hareket ettiği Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa ettikten sonra Zafer Partisi'ne katılmıştı. Partinin Genel Sekreterliği ve Sözcülüğünü yapan İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"TÜM AÇIKLAMALAR ŞAHSIMI BAĞLAR"

Koncuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi Genel Sekreterliği ve sözcülüğünden istifa etmem sebebiyle, bundan sonra yapacağım tüm açıklamalar şahsımı bağlar, Zafer Partisi Genel Merkezinin hiç bir sorumluluğu yoktur. "

Zafer Partisi Genel Sekreterliği ve sözcülüğünden istifa etmem sebebiyle, bundan sonra yapacağım tüm açıklamalar şahsımı bağlar, Zafer Partisi Genel Merkezinin hiç bir sorumluluğu yoktur. Divan üyeliğinden istifa sebebim kısaca ekteki linkte açıklanmıştır. https://t.co/SjQqsXmtmt — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) December 2, 2021

Görevlerinden istifa etmesine ilişkin olarak açıklamada bulunan Koncuk şunları kaydetti:

" Divanda olmamızın temel şartı, yönetim tarzında uyum olması.

- Parti, yönetim tarzını uyum sağlayacağı insanlarla devam ettirebilir.

- "İsmail Koncuk doğru söylüyor" denirse, dolayısıyla yolumuza devam ederiz.

- İlla "Genel sekreter olacağım" diye bir iddiam yok.

- Zafer Partisi bu milletin umududur.

- Yola devam etmemiz için birbirimizi iyi anlamamız lazım.

- Takım oyunu oynamamız lazım.

- Ortak akılla hareket etmemiz lazım.

- Üç ay önce kurulmuş daha yeni bir partiyiz.

ZAFER PARTİSİ MİLLETVEKİLİYİM

- İstiyorum ki bu siyasi partide, kurulduğu andan itibaren, diğer partilerdeki hatalar olmasın.

- İsmail Koncuk olarak hiç bir şeyi nefis davası yapmadım; bunu da yapmadım.

- Şu an Zafer Partisi milletvekiliyim.

- Yeni divan açıklanır da orada İsmail Koncuk olmazsa, Koncuk genel sekreterliği bırakmış demektir.

- Takım oyunu benim için önemli.

- İnşallah bunu yapar ve yolumuza devam ederiz.

HERKES EGOSUNU YENMELİDİR

- Türk milliyetçiliği anlayışımızda, genel başkanımızla ayrıştığımız bir şey yok.

- Aklıselim kazanır inşallah.

- Herkes egosunu yenmelidir.

- "Ben" diyerek olmaz, "Biz" dememiz lazım.

- Burada "Biz" diyecek bir yönetim anlayışını inşallah hakim kılarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz."