Mehmet Cahit Turhan koronavirüse mi yakalandı?

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Mehmet Cahit Turhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Mehmet Cahit Turhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz."

BAKAN ALBAYRAK'TAN TURHAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Mehmet Cahit Turhan, 29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon'da doğdu.

Türk bürokrat ve siyasetçi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanıdır.

1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde mühendis olarak başladı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı.

2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi.

Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'su olmuştur.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. 28 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevine son verildi ve yerine Adil Karaismailoğlu atandı.