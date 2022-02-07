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  3. Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna - Rusya krizine siyasi bir çözüm bulmak için gösterdiği kişisel çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek,  Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi görüştüklerini kaydetti. 

Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı. 

Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

 

Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya giderek burada Cumhurbaşkanı  Zelenskiy ile görüşmüştü. Türkiye'ye dönüşte açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya- Ukrayna krizinde arabulucu olabileceklerini belirterek iki lideri görüştürmek istediklerini dile getirmişti. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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