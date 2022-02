Sosyal medya hesabından duyurdu! NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi görüştüklerini kaydetti.

Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

