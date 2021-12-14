Sosyal medya hesabından duyurmuştu! Melih Gökçek dediğini yaptı, zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine iade etti

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş’ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Gökçek, aracı bugün teslim ettireceğini söyledi.

BUGÜNE KADAR VALİLİĞİN GÜVENLİĞİM DOLAYISIYLA BANA VALİLİK KARARIYLA TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARACI, MANSUR YAVAŞ’IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE HAKKIM OLDUĞU HALDE İADE ETMEYE KARAR VERDİM.



YARIN ARACI TESLİM ETTİRİYORUM.

KAMU OYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 13, 2021

ABB: ARAÇ TESLİM ALINMIŞTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada," Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.