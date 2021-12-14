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Sosyal medya hesabından duyurmuştu! Melih Gökçek dediğini yaptı, zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine iade etti

Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valiliğinin güvenlik dolayısıyla kendisine tahsis ettiği zırhlı makam aracını belediyeye iade edeceğini duyurdu. Belediye yaptığı açıklamada aracın teslim alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyurmuştu! Melih Gökçek dediğini yaptı, zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine iade etti

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş’ın ısrarlı yaygarası üzerine  hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Gökçek, aracı bugün teslim ettireceğini söyledi. 

 

ABB: ARAÇ TESLİM ALINMIŞTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada," Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç  saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.

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