Sosyal medya iddiaları ortalığı karıştırdı! Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i görevden mi alacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mustafa Cengiz yönetimi arasındaki kriz giderek büyüyor. İki taraf arasında bu sezon daha fazla artan gerilim, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor maçı ile en ciddi noktaya geldi. Maçın ardından bir dizi açıklama yapan Terim, yalnız kaldığını belirterek, Mayıs ayında biten kontratını işaret etmişti.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, basın mensuplarının katılacağı bir canlı yayın programı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağını açıkladı. Perşembe (yarın) saat 14.00'de AA, DHA ve İHA muhabirlerinin katılacağı canlı yayınla gündeme dair açıklamalarda bulunacak olan Mustafa Cengiz'in, neler söyleyeceği merakla bekleniyordu.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Canlı yayında açıklamalarda bulunacağı bilinen Mustafa Cengiz'in, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i, görevinden alacağı Twitter üzerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Sosyal medyadaki bazı kişisel hesaplar, kendilerine ciddi isimlerden gelen duyum üzerine Fatih Terim'in görevden alınmayı düşünüldüğünü yazdı.

Galatasaray taraftarı ise dün geceden itibaren Fatih Terim'e, #YalnızDeğilsinFatihTerim etiketiyle destek veriyor.

Fatih Terim'in maçtan sonraki açıklamaları şöyleydi:

"Benim kimseyle bir görüşmem olmadı açıkçası ben malumu ilan ettim, kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes konuşurken bir şey yok ben söylerken mi olay oluyor? Bu konular çok uzun ama bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil benim burada Galatasaray'a sözüm var, emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor, bu Mayıs'ta... Onun için sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden canımız sağolsun, canının sağolsun demek en doğrusu..."