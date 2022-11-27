Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!

Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz'in oyuncu arkadaşları ile video çekerken ezan okunması sonrası verdiği tepki çok konuşuldu.

YAYINLAMA
Google News
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu! 1

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan trafikten bunalıp sokak aralarında yürüdükleri sırada Uğur Arslan o anları kamera ile kayıt altına aldı.

Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu! 2

Canlı yayın sırasında bir anda ezan okunmaya başlaması sonra oyuncu Pınar Deniz sosyal medyada tepki çekecek bir ifade kullandı.

Canlı yayında olduğunu unutarak konuşmaya başlayan Deniz "Şey çalıyor" şeklinde konuştu. Konuşmasının hemen ardından şaşırdı ve ne diyeceğini bilemedi.

Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu! 3

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası kimi kullanıcılar "Dili sürçmüş olabilir" "İnsanlık hali yanlış söyledi" şeklinde yorumlar yaparken kimileri de "Saygısız" "Bu kadar da dalga geçilmez" şeklinde yorumlar yaptı.

Son Haberler
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var