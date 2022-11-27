Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz'in oyuncu arkadaşları ile video çekerken ezan okunması sonrası verdiği tepki çok konuşuldu.
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