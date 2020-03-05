Sosyal medya kampanyasıyla İdlib şehitleri anısına Afrika'da su kuyusu açtılar

İSTANBUL (AA) - Fotoğrafçı Yavuz Atalay ve arkadaşı Selman Urluca, sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyadan elde ettikleri gelirle İdlib şehitleri anısına Afrika'da su kuyusu açtırdı.

Atalay ve Urluca, Çad'ın başkenti Encemine'ye yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta açtırdıkları 15 su kuyusundan birine İdlib'de rejim unsurlarının saldırısıyla şehit olan askerler anısına "İdlib Şehitleri" adını verdi. Diğer kuyulara da bazı şehitlerin isimleri verildi.

Bölgedeki yetimhanelere yine sosyal medya aracılığıyla kıyafet ve oyuncak yardımı da toplayan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine asla sadece fotoğraf ve video çeken insanlar olmayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi.

Şahit oldukları dramı görmezden gelemediklerini anlatan Atalay, "Hem su kuyuları açalım hem de şehitlerimizin isimlerini buralarda ölümsüz hale getirelim istedik. Tabii en temelinde evlatlarını, eşlerini, babalarını vatan için şehit veren ailelerinin çektiği acıları anlıyoruz. Açacağımız bu su kuyularıyla bir nebze de olsa yüreklerine su serpelim istedik. Su kuyularının ve diğer yardımların tamamını, sosyal medyadan bizlere destek veren dostlarımız sayesinde başardık." diye konuştu.

Urluca ise "Bir mazlum coğrafyanın yaralarını saran, mazlumları koruyup kollayan askerlerimiz için başka bir mazlum coğrafyadan dualar gönderelim, isimlerini buralara da ulaştıralım istedik. Şimdi saatlerce suya ulaşmak için yolculuk yapan kadınlar ve çocuklar, artık temiz suya kolayca ulaşabilecek ve şehitlerimize, kuyular için bağış yapan dostlarımıza dualar edecek." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA