Emir Bozan kimdir? Tarihte nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan'ı kim canlandırıyor?Felipe Melo ve Diego Ribas rahat durmadı! Sahada birbirine girerek maçın önüne geçtiler!Çitlik Bank'ın asıl patronu Tuğba Özerk çıktı! 'Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paraları kendi şirketinde aklıyor' iddiası gündeme canlı bomba gibi düştü!YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak 2022? YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022Petrol fiyatlarındaki artış araç sahiplerini vurdu! Motorinin ardından benzin fiyatlarına 72 kuruş zam bekleniyorObsesif ne demek, TDK'ya göre Obsesif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıE-KPSS atama sonuçları 2022 | E-KPSS tercih sonuçları ne zaman, açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?Torrent'le dalga geçti, kadro dışı kaldı! Galatasaray futbolcusu rahatlığıyla pes dedirtti!Evren Turhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evren Turhan'ın biyografisi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri polemik yarattı: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri polemik yarattı: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gazeteci Turgay Güler'in elektriğin ucuzlatılması için," Topluma kuru fasulye dağıtalım. Herkes kendi gazını kendi üretecek" ifadeleri tartışma konusu oldu. Güler yaptığı açıklamada sözlerinin çarptırıldığını belirterek," Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. " dedi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde dün akşam ekranlara gelen Tarafsız Bölge programına Turgay Güler, Zafer Şahin, Bedri Baykam ve Hakan Bayrakçı katıldı. Programda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammın ardından gelen yüksek faturalar oldu.

Bedri Baykam'ın elektrik fiyatlarının daha uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırılabileceğini ifade etmesinin ardından söz alan gazeteci Zafer Şahin," Elektriği nasıl ucuzlatacağız?" dedi.

Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri tepki çekti: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

"HERKES KENDİ GAZINI KENDİ ÜRETECEK"

Bunun üzerine bir formülü olduğunu dile getiren gazeteci Turgay Güler,"  Topluma kuru fasulye dağıtalım. Herkes kendi gazını kendi üretecek" ifadelerini kullandı. Hakan Bayrakçı'nın bu sözlere tebessüm ettiği görüldü. 

Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri tepki çekti: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

"SÖYLEDİĞİM SÖZÜ ÇARPITANLAR, ALÇAKSINIZ"

Söz konusu ifadeler sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Turgay Güler," Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü kahpece çarpıtanlara söylenecek tek şey ALÇAKSINIZ!" ifadesini kullandı. Daha sonra bu paylaşımı alıntılayan Turgay Güler," Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi." ifadelerini kullandı. 

 

Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri tepki çekti: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT