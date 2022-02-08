Sosyal medya karıştı! Turgay Güler'in sözleri polemik yarattı: Kuru fasulye dağıtalım, herkes kendi gazını kendi üretecek

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde dün akşam ekranlara gelen Tarafsız Bölge programına Turgay Güler, Zafer Şahin, Bedri Baykam ve Hakan Bayrakçı katıldı. Programda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammın ardından gelen yüksek faturalar oldu.

Bedri Baykam'ın elektrik fiyatlarının daha uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırılabileceğini ifade etmesinin ardından söz alan gazeteci Zafer Şahin," Elektriği nasıl ucuzlatacağız?" dedi.

"HERKES KENDİ GAZINI KENDİ ÜRETECEK"

Bunun üzerine bir formülü olduğunu dile getiren gazeteci Turgay Güler," Topluma kuru fasulye dağıtalım. Herkes kendi gazını kendi üretecek" ifadelerini kullandı. Hakan Bayrakçı'nın bu sözlere tebessüm ettiği görüldü.

"SÖYLEDİĞİM SÖZÜ ÇARPITANLAR, ALÇAKSINIZ"

Söz konusu ifadeler sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Turgay Güler," Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü kahpece çarpıtanlara söylenecek tek şey ALÇAKSINIZ!" ifadesini kullandı. Daha sonra bu paylaşımı alıntılayan Turgay Güler," Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.