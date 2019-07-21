Sosyal medya kaynıyor! Rekabet Youtube'a da sıçradı!

Fenerbahçe, Youtube'da 1 milyon aboneye ulaştı. Ardından da Sarı-Kırmızılı takım harekete geçti.

Galatasaray'ın taraftar gruplarının çağrısının ardından sosyal kanalları bir anda canlandı ve 1 milyon aboneyi geçerek büyük atak yaptı.

Bunun üzerine Beşiktaş tarafarı da Twitter'da örgütlendi ve #YouTubeunEfendisiBeşiktaş etiketiyle abone çekmeye başladı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı! ?



Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen spor kulübü 1 milyon aboneye ulaştı, hedef şimdi 1.500.000 aslan! ??



Hemen abone olmak için ? https://t.co/DP4mAQv78F



?? https://t.co/2164EZxzRj pic.twitter.com/tUKunVIcbe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Temmuz 2019

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

YOUTUBE NEDİR?

YouTube, bir video barındırma web sitesidir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak; Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da Youtube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilir. Onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilir. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.