Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'ya yardım çağrısında bulundu

Elazığ merkezli 6.8'lik depremde hayatını kaybedenler ve yardım bekleyenler için ünlüler seferber olmuştu. Acun Ilıcalı'nın ise sadece paylaşım yapması takipçilerinin tepkisini çekti.

"YARDIM KAMPANYASI BAŞLAT" ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kulübü'ne bağış toplamak için kampanya düzenleyen Acun Ilıcalı'ya, Elazığ'da olan deprem için de harekete geçmesi gerektiği ve bir program yaparak bağış toplaması konusunda çağrıda bulundu.