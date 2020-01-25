Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'ya yardım çağrısında bulundu
Türkiye'nin gündeminde olan Elazığ depreminden sonra ünlüler, yaralılar ve vatandaşlara yardım eli uzatırken, Acun Ilıcalı'ya ise sosyal medyadan tepkiler geldi.
Elazığ merkezli 6.8'lik depremde hayatını kaybedenler ve yardım bekleyenler için ünlüler seferber olmuştu. Acun Ilıcalı'nın ise sadece paylaşım yapması takipçilerinin tepkisini çekti.
"YARDIM KAMPANYASI BAŞLAT" ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kulübü'ne bağış toplamak için kampanya düzenleyen Acun Ilıcalı'ya, Elazığ'da olan deprem için de harekete geçmesi gerektiği ve bir program yaparak bağış toplaması konusunda çağrıda bulundu.
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