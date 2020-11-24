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  3. Sosyal medya üzerinden gençler sokağa çıkma kısıtlamalarına destek verdi

Sosyal medya üzerinden gençler sokağa çıkma kısıtlamalarına destek verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkili mercii tarafından alınan bir dizi önlemler hayata geçirildi. Alınan önlemlere gençler tarafından destek geldi.

Sosyal medya üzerinden gençler sokağa çıkma kısıtlamalarına destek verdi

Önlemler kapsamında çeşitli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Özellikle gençlerin bu önlemlere uyması gerektiğini dile getiren sosyal medya da öne çıkan kullanıcılar, yeniden tırmanışa geçen vaka sayılarını sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle düşürmeyi planlayan yetkililere tam destek verdi.

Hayatımızda daha fazla kısıtlama olmaması için vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Özgür Deniz Cellat "Bunu gençlerin yardımı ile aşacağız önlemlere mutlaka uyulmalı" şeklinde paylaşımlar yapıyor. Pandemi dönemi yaptığı canlı yayınlarla salgının önemine dikkat çeken Özgür Deniz Cellat, gençlerin bu önemlere sıkı sıkı uyması gerektiğine dikkat çekti. Hayatımızda daha fazla kısıtlamaların olmaması için vaka sayılarının mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyleyen Cellat, salgının bertaraf edilmesinde gençlere büyük önem düştüğünü ve gençlerin sosyal medyayı yoğun olarak kullandığı için bu alanda yayınlarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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