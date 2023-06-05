Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir takı mağazasında ilginç bir olay yaşandı. Burcu Özdemir adlı kadın, Kumluca ilçesinden gelip takı mağazasının önünde bir gün boyunca oturdu. Geceyi mağazanın önündeki bankta geçirdikten sonra, mağaza sahibi kadın polisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Burcu Özdemir, hızla kaçarak uzaklaştı. Ancak mağaza sahibi, takıntılı aşığı tekrar gelirse iş yerine davet ederek onunla konuşmayı denedi. Ne yazık ki, bu çabalar sonuçsuz kaldı ve mağaza sahibi, bir arkadaşının yardımıyla polisi aramak zorunda kaldı. Polisler mağazaya geldiğinde Burcu Özdemir, hızla üst kata çıkarak kendisini tuvalete kilitledi. Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, sonunda kadın polis tarafından çıkarıldı ve ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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HAYATINI ZİNDAN ETTİ

Burcu Özdemir ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden müşterisi olduğu için tanıştığını belirten mağaza sahibi Zeliha Çelik, "İlk başlarda sadece alışveriş için yazıyordu. Bir süre sonra benden hoşlandığını, beni sevdiğini söyleyince kendisine kötü davranmaya başladım. 4 ay önce başladı. Çarşamba günleri Kumluca'dan Manavgat'a gelip sabahtan akşama kadar iş yerimin önünde oturup, gidiyordu. Beni sevdiğini, aşık olduğunu söyleyince bir daha gelmemesi için defalarca tersledim. Ama ne yaparsam vazgeçiremedim. Son günlerde iyice azıttı. Önceki gün gelip iş yerimin önüne oturdu. Artık Manavgat'ta yaşayacağını, iş bulup çalışacağını, benim gönlüm oluncaya kadar bekleyeceğini söyledi. Kendisini yine tersledim ve burayı terk etmesini istedim. Bana kendisinin deli olduğunu, her şeyi yapabileceğini söyledi. Öğrendiğim kadarıyla geceyi yine iş yerinin önünde bankta geçirmiş. Sabah 07.00'de kalkıp beklemeye başlamış. Ben saat 13.00'te geldiğimde burada bekliyordu. Kendisiyle konuşmak için içeri çağırdım. Ne söylesem fayda etmedi. Polis çağırdım. Polisler gelince yukarı çıkıp tuvalete kendisini kilitledi. Tuvaletin kapısını açmıyor. Kadın polis gelecek, onu bekliyoruz" dedi.