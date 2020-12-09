Sosyal medyada 20'den fazla kadın tarafından tacizle suçlanan Hasan Ali Toptaş özür diledi

Sosyal medya üzerinden yirmiden fazla kadın tarafından taciz iddialarıyla suçlanan Hasan Ali Toptaş, konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullanan yazar Toptaş, fark etmeden hata yapmış olabileceğini vurguladı.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRILIĞIDIR KENDİSİ"

Dünyaca ünlü 'Me too' hareketine benzer bir hareketi başlatan, Leyla isimli bir hesabın, yazar Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başlayan iddialara yirmiden fazla kadın destek verdi.

"SAMİMİYETLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Aralarında yazarların da bulunduğu çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlatırken yazar Hasan Ali Toptaş, sosyal medyada kadın kullanıcıların kendisinin tacizine uğradıklarını iddia etmelerinin ardından açıklamada bulundu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özür dileyen Toptaş, “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.