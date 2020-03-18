Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan’da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.

Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.









Kaynak: AA