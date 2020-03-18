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Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından...

Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan’da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.

Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.



Kaynak: AA




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