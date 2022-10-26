Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, siyah beyazlıların teknik direktörü Valerian İsmael hakkında paylaşımda bulunarak, "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun.” (Hz.Muhammed s.a.v )" ifadelerini kullanmıştı.

"SERDAR'IN YAŞI KÜÇÜK, ONU ANLAYABİLİYORUM"

Söz konusu paylaşım sonrası Serdar Saatçı, A Spor muhabiri Sercan Dikme hakkında yapılan bir yorumu beğendi. Sercan Dikme'de paylaşımı alıntılayarak," Serdar’ın yaşı daha küçük, onu da anlayabiliyorum. Eminim olaylara yaş aldıkça daha farklı bakacaktır." diye yazdı.

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"İNSANLARIN BİLMEDİKLERİ ŞEYLER DE VARDIR MESELA"

Serdar Saatçı bu paylaşıma yanıt vererek," İnsanların bilmedikleri şeylerde vardır mesela ;)" dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI KENDİNE VERİYORSUN"

Sercan Dikme ise Saatcı'nın kadro dışı bırakılması olayına değinerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oyundan alındığında kapı tekmelemen dışında küfür ettiğin ve senin zarar görmemen için bunu kimsenin yazmaması gibi gerçekler mi kardeşim? Buna Tuna Akdemir ve Oğun Şahinoğlu da şahit. En büyük zararı bu şekilde kendine veriyorsun. Senin benimle bir işin yok senin işin sahada"

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