Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

Beşiktaş'tan ayrılan Serdar Saatçı ile A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme arasında polemik yaşandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, siyah beyazlıların teknik direktörü Valerian İsmael hakkında paylaşımda bulunarak, "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından Korkun.” (Hz.Muhammed s.a.v )" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

"SERDAR'IN YAŞI KÜÇÜK, ONU ANLAYABİLİYORUM"

Söz konusu paylaşım sonrası Serdar Saatçı, A Spor muhabiri Sercan Dikme hakkında yapılan bir yorumu beğendi. Sercan Dikme'de paylaşımı alıntılayarak," Serdar’ın yaşı daha küçük, onu da anlayabiliyorum. Eminim olaylara yaş aldıkça daha farklı bakacaktır." diye yazdı.

Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

"İNSANLARIN BİLMEDİKLERİ ŞEYLER DE VARDIR MESELA"

Serdar Saatçı bu paylaşıma yanıt vererek," İnsanların bilmedikleri şeylerde vardır mesela ;)" dedi.

Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

"EN BÜYÜK ZARARI KENDİNE VERİYORSUN"

Sercan Dikme ise Saatcı'nın kadro dışı bırakılması olayına değinerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oyundan alındığında kapı tekmelemen dışında küfür ettiğin ve senin zarar görmemen için bunu kimsenin yazmaması gibi gerçekler mi kardeşim? Buna Tuna Akdemir ve Oğun Şahinoğlu da şahit. En büyük zararı bu şekilde kendine veriyorsun. Senin benimle bir işin yok senin işin sahada"

Sosyal medyada atıştılar! Serdar Saatçı ve A Spor muhabiri Sercan Dikme birbirine arasında polemik!

Canlı yayına damga vuran sözler! Murat Sancak'tan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'ye: "Beşiktaşlılığını bırak, muhabirliğini yap"Canlı yayına damga vuran sözler! Murat Sancak'tan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'ye: "Beşiktaşlılığını bırak, muhabirliğini yap"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Süper Lig'de 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Dikkat çeken Ali Palabıyık detayı
Son dakika | Süper Lig'de 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Dikkat çeken Ali Palabıyık detayı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.
Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.
Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Son Haberler
16 Trafik Cezası Nedir? 16 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
16 Trafik Cezası Nedir? 16 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Son dakika | İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi! UKOME kararını verdi!
Son dakika | İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi! UKOME kararını verdi!
26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 26.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
26 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 26.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"
CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"
Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
Kimyasal silah yalanı sonrası gözaltına alınmıştı! TTB Başkanı Fincancı'nın evinden çıkanlar şaşırtmadı!
Kimyasal silah yalanı sonrası gözaltına alınmıştı! TTB Başkanı Fincancı'nın evinden çıkanlar şaşırtmadı!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"