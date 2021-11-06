Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı! Şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın istifasını istediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programında Akşener'i protesto eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e," Senin bacını s..." diyerek küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a olan tepkiler dinmiyor. Özür videosu yayınlasa da tepkilerin odağı haline dönüşen Türkkan için sosyal medyada #LütfüTürkkanİstifa etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İşte Türkkan'a sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

- Ar damarındaki çatlağı nasıl ki tıp tedavi edemezse, şehit ailesine küfretme arsızlığını da kimse tamir edemez. Unutulmamalı ki, insanın aklı kadar edebi, edebi kadar da ederi vardır. Edep yoksunu Lütfü Türkkan istifa etmeli, siyasetten de men edilmelidir.

- Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin...

- Lütfü Türkkan dün Bingöl’de şehit abisine “senin bacını s....m” diye küfür etmiştir, video ortadadır buna rağmen bana küfür etti diyebilecek kadar yüzsüz olan Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir.

- Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük.

-Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz.

- Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı.

- ÖZÜR YETMEZ İSTİFA ET !

Türkiye siyasetin bu kadar seviyesinin düştüğü bir dönemi yaşamadık.

Freni boşalmış kamyon gibiler Bunlar için, Recep Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi için her şey mübah.

- Siyasetin tek limanı ahlaktır, Uğruna namusa dil uzatılan ahlaksız siyasete ve siyasetçiye DUR deyin! TBMM, dili fahiş, zihni kirli sözde siyasetçiyi meclise alarak saygınlığına halel getirmemelidir!

-Meral Akşener siz herkese kendinizi “BACINIZ” olarak takdim ediyorken Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine “senin BACINI s....m” diye küfür etmesini eğer içinize sindirirseniz size diyecek hiçbir şey yok artık. İhraç edin bu küfürbazı.

- Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp “ben küfretmedim o etti” yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk’un gölgesine sığındı.

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NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.

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