Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ümit Özdağ ve emekli Büyükelçi Uluç Özülker tartışması! "Karşımda perişan olmuştun"

Günlerdir siyaset gündeminde deprem etkisi yaratan Ümit Özdağ'ın "Mülteci ve sığınmacı" açıklamaları, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak, televizyon ekranlarında sıkça görülen emekli Büyükelçi Uluç Özülker, sosyal medya hesabından Özdağ'ın mülteci ve kürt yaklaşımını ırkçılık olarak değerlendirmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı'ndan yanıt gecikmedi. Özülker'e ateş püskürdü.

"KARŞIMDA PERİŞAN OLMUŞTUNUZ"

Uluç Özülker geçtiğimiz gün Ümit Özdağ için, "Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar için Şam yönetimiyle irtibat kuracağız açıklaması tamamen reklam amaçlı. Esad ile Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kaynakları, uygun görürse görüşebilir. Zafer Partisi'nin halkta karşılığı %0,1 bile değil. Amaç çözüm odaklı değil ne yazık ki, piar!" açıklamasında bulunmuştu. Yine aynı gün Özdağ'a "Irkçı" ithamında bulunan Özülker, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı küplere bindirdi.

Özülker'in açıklamalarının ardından Özdağ paylaşımı alıntılayarak, "Bunu sizinle televizyonda tartışalım. Ancak hatırlayın Fransa’nın “soykırımı inkara ceza vermesi” konusunu tartışırken karşımda perişan olmuştunuz.Sizi Gündüz Aktan’ın çizgisini temsil etmemekle suçlamıştım.O programda benden öğrendiğinizi ertesi gün başka tv’de anlattınız." ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşanan tartışma "Devamı gelir" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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