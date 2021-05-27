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  3. Sosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdi

Sosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdi

Manchester United ile Villareal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester ekibinin kalecisi De Gea penaltı vuruşlarında kurtarış yapamaması ve penaltıyı kaçırmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdi

UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında Manchester United ile Villareal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Villareal, 11-10 sona eren penaltı vuruşlarının  ardından mücadeleyi kazanarak kupayı müzesine götürdü.

TAKIMIN KUPAYI KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Maça Manchester United'ın kalecisi David De Gea damgasını vurdu. Penaltılarda hiç kurtarış yapamayan İspanyol eldiven, kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek takımının kupayı kaybetmesine neden oldu.

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2016'DAN BERİ PENALTI KURTARAMADI

Ayrıca İspanyol kaleci, 23 Nisan 2016'dan beri penaltı kurtaramadı. Arka arkaya 36'ıncı kez kalesinde gol gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Öte yandan sosyal medyada da futbolseverler İspanyol kaleci ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdiSosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdiSosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdiSosyal medyada De Gea çılgınlığı! 11 penaltıdan hiçbirini kurtaramadı, takımına kupayı kaybettirdi

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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