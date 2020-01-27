Sosyal medyada eleştirilen Cem Yılmaz'a Hasan Kaçan destek oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından paylaşım ve bağış yapmadığı öne sürülerek eleştirilen Cem Yılmaz için sosyal medyada 'Yazıklar olsun Cem Yılmaz' etiketi açıldı. Bu etiket altından paylaşım yapan kullanıcılar Cem Yılmaz'a tepki gösterirken, oyuncu Hasan Kaçan ünlü komedyene destek verdi.

"ADAM YARDIMINI YAPMIŞ"

Kaçan sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Yazıklar olsun Cem Yılmaz' deniyor ya... Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. 'Yardımı gözümüze mi sokuyorsun' demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık, gayrılık olmaz." ifadelerini kullandı.

"CEM YILMAZ'IN YAPTIĞI YARDIMLARI BEN BİLİYORUM"

Acun Ilıcalı da Cem Yılmaz için yapın eleştirilere tepki gösterdi ve konu ile ilgili olarak, "Sakin ve normal bir günde sosyal medyaya girseniz, bir şekilde herkesin birbirine girdiğini görüyorsunuz. Bir çok insanın da karalandığını görüyorsunuz. Bugün de Cem Yılmaz karalanıyor bir şekilde. Cem Yılmaz'ın yaptığı yardımları ben biliyorum. Söylemek istemiyor. Ama bugün onu hedefe koymuşuz, yarın başkası oluyor. Bu bizim kötü huyumuz." dedi.