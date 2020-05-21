Sosyal medyada gündem oldu! Ekrana yellenme sesi yansıdı

Veyis Ateş'in sunduğu haber bültenine 'yellenme sesi' damga vurdu.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Veyis Ateş'in sunduğu haber bültenine katıldı.

Konuklardan Profesör Doktor Kemalettin Aydın konuşurken canlı yayına yansıyan yellenme sesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

BENZER BİR OLAY GEÇTİĞİMİZ AY DA YAŞANMIŞTI

Geçen ay Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programına yellenme sesi yansımıştı.

Olay anına ilişkin görüntü sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay canlı yayınlanan 'Gündem' programına yellenme sesi yansımıştı.

Veyis Ateş konu ile ilgili "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" demişti.

Veyis Ateş, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise olaya ilişkin olarak "Espriler güzel ama hakikati yok. Olan biten, bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına gelen ses" ifadelerini kullanmıştı.

Veyis Ateş'in açıklaması şu şekildeydi:

"Sevgili sosyal medya ahalisi;

Dün akşam programıma yansıyan bir ses bu ciddi ve yoğun günlerde olay oldu.

Yaratıcı ve zeki esprilerinize hepimiz çok güldük.

Espriler güzel ama hakikati yok.

Olan biten, bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyan bir ses.

Keyfinize limon sıktık, kusura bakmayın ama işin aslı bu.

Siz yine eğlenceli yorumlarınıza devam edebilirsiniz, hep beraber gülelim.

Sağlıklı günlerde daha da eğleneceğimiz güzel günler dileğiyle; sevgiler..."

Geçtiğimiz ay yaşanan olay ve Veyis Ateş'in açıklaması: