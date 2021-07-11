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  3. Sosyal medyada gündem oldu! EURO 2020 final maçı öncesi Wembley’de skandal görüntü!

Sosyal medyada gündem oldu! EURO 2020 final maçı öncesi Wembley’de skandal görüntü!

Başarılı spor muhabiri Michelle Owen sosyal medya hesabında İngiltere - İtalya final maçı öncesi yaşanan skandal görüntüye yer verdi. İngiliz taraftarlar kuralları hiçe sayıp final maçının oynanacağı Wembley Stadı'na gitti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bugün gündüz saatlerinde İngiltere'de EURO 2020'de final maçı nedeniyle onlarca taraftar sokaklara dökülmüştü. Bu olaylar sonrası İngiliz taraftarlar kuralları hiçe saydı ve İngiltere - İtalya finali maçının oynanacağı Wembley Stadı'na akın etti.

UEFA'nın aldığı koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan taraftarların görüntüleri Twitter'da gündem oldu. Stadın fiziksel koşullarının handikaplarından yararlanan taraftarlara güvenlik güçleri de engel olamadı. EURO 2020'de geçen hafta da taraftarların biletsiz maçlara alındığı iddia edilmişti.

Başarılı spor muhabiri Michelle Owen sosyal medya hesabında İngiltere - İtalya final maçı öncesi yaşanan skandal görüntüyü paylaştı.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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