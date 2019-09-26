Sosyal medyada gündem oldu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor
Bugün İstanbul'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem esnasında bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın şiddetini 5.8 olarak açıkladığı deprem esnasında İstanbul'da bulunan bir vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde paniğe kapıldığı anlaşılan vatandaş, binadan elindeki çay bardağıyla kaçtı.
Söz konusu video, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.
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