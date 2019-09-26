Sosyal medyada gündem oldu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın şiddetini 5.8 olarak açıkladığı deprem esnasında İstanbul'da bulunan bir vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde paniğe kapıldığı anlaşılan vatandaş, binadan elindeki çay bardağıyla kaçtı.

​Söz konusu video, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.