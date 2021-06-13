Sosyal medyada gündem oldu! Mustafa Sarıgül öyle bir şey yaptı ki...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir sandalyenin üstüne çıkıp "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez. Kimse beni engelleyemez geliyorum” dediği görüntü Twitter'da gündem oldu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iddialı açıklamalarına her geçen gün yenilerini eklerken, sosyal medyaya düşen o video geniş yankı uyandırdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla Sarıgül'ün davranışını ti'ye aldı.

İşte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün o görüntüsü:

Sosyal medyada Mustafa Sarıgül'ün gündem olan videosu ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

- "Sandalyenin üstüne çıkan Mustafa Sarıgül:

“Kimse beni engelleyemez geliyorum”

- "Mustafa Sarıgül 'ün iktidar olma ihtimali ile bu amcanın dedesinin Abdülhamit' in sallanan tahtını tutma ihtimalinden de düşük"

- "Bu ülke de Bu hafta Sedat Peker 10 videosu yok.

Elimizde gündem olmak için komik olmaya çalışan Mustafa Sarıgül var.

Ben çok kahkaha attım birazda siz buyurun"