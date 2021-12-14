Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKerem Bürsin'den Hande Erçel'i üzecek sözler! İlişkinin sonunda evlilik yok mu? "İnsanın sevgilisi oyuncu olunca..."CNN Türk muhabiri, canlı yayında öyle bir pot kırdı ki! Hatasını anlayınca hemen düzeltti ancak...'Noynoy' davası tam gaz devam! Danla Bilic rahat durmuyor! Seren Serengil'in damarına basmaya devam ediyor!Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Halkın ekmeği üzerinden siyaset yapmayınEyüpspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

Sağlık Bakanlığı, üzerinde Çince ifadeler yer alan mRNA aşılarının Türkiye'nin acil tedarik isteği nedeniyle bir Uzak Doğu ülkesi için BioNTech firması tarafından üretildiğini, söz konusu aşıların etiketlerinin soğuk zincirinin bozulmaması için değiştirilmeden kullanılmasının tercih edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda vatandaşlara uygulanan BioNTech aşılarının etiketlerinin Uzakdoğu ülkelerinden birinin dilinde olması yapılan aşılar hakkında akıllarda soru işareti yaratmıştı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ AÇIKLADI

Akıllarda oluşan soru işaretleri sonrası AA'nın ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye'nin BioNTech firmasından talepte bulunduğu, firma yetkilileri ise bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

SOĞUK ZİNCİR İÇİN ETİKETLER DEĞİŞTİRİLMEDİ

Uzak Doğu ülkesinden alınan onayla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri ise  -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmedi. Böylece flakonların içerisinde  BioNTech aşılarının olduğu kesinleşmiş oldu. 

Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

BAKANLIK DANIŞMANI DA AÇIKLADI

Habertürk yazarı Fatih Altalı bu konuyu Sağlık Bakanlığı Danışmanı Gözde Kirişçioğlu'na sordu. Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelere göre Kirişçioğlu şunları söyledi:

"Söz konusu flakonlar BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait. Aşıların henüz bollaşmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariki hızlı arttırmasını talep etmiştik. Onlar da ellerinde Uzakdoğu için ürettikleri aşılar olduğunu, bu partiyi Türkiye’ye yönlendirebileceklerini ancak üzerindeki etiketleri değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Etiketlerin Türkiye’de değişmesi ise -80 derecelik soğuk zincirin bozulmasına neden olurdu. Bu nedenle etiket değişimi tercih edilmedi. Neticede bu aşılar BioNTech firmasının Almanya’da ürettiği aşılardır. Ayrıca aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızası alınarak bu işlem gerçekleştirildi.”

{TITLE_STRIP}Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT