Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda vatandaşlara uygulanan BioNTech aşılarının etiketlerinin Uzakdoğu ülkelerinden birinin dilinde olması yapılan aşılar hakkında akıllarda soru işareti yaratmıştı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ AÇIKLADI

Akıllarda oluşan soru işaretleri sonrası AA'nın ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye'nin BioNTech firmasından talepte bulunduğu, firma yetkilileri ise bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

SOĞUK ZİNCİR İÇİN ETİKETLER DEĞİŞTİRİLMEDİ

Uzak Doğu ülkesinden alınan onayla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri ise -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmedi. Böylece flakonların içerisinde BioNTech aşılarının olduğu kesinleşmiş oldu.

BAKANLIK DANIŞMANI DA AÇIKLADI

Habertürk yazarı Fatih Altalı bu konuyu Sağlık Bakanlığı Danışmanı Gözde Kirişçioğlu'na sordu. Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelere göre Kirişçioğlu şunları söyledi:

"Söz konusu flakonlar BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait. Aşıların henüz bollaşmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariki hızlı arttırmasını talep etmiştik. Onlar da ellerinde Uzakdoğu için ürettikleri aşılar olduğunu, bu partiyi Türkiye’ye yönlendirebileceklerini ancak üzerindeki etiketleri değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Etiketlerin Türkiye’de değişmesi ise -80 derecelik soğuk zincirin bozulmasına neden olurdu. Bu nedenle etiket değişimi tercih edilmedi. Neticede bu aşılar BioNTech firmasının Almanya’da ürettiği aşılardır. Ayrıca aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızası alınarak bu işlem gerçekleştirildi.”

Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı