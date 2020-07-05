Sosyal medyada infial yaratmıştı! Valilikten o görüntülere ilişkin açıklama

Sakarya Valiliği'nden söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplardan yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.