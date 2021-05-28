Sosyal medyada isyan var! #VodafonePişmanlıktır

Türkiye'den 25,7 milyon abonesi bulunan Vodafone'nun internet hizmetinde sorun yaşayan kullanıcılar yaşadıkları bağlantı sorununu sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kullanıcılar internet bağlantısı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, durumun iyileştirilmesini isterken #VodafonePişmanlıktır etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.

İNTERNET, ŞEBEKE VE HIZ SORUNU

Kullanıcıların genel olarak internet bağlantı ve hız sorunu yaşadıkları görüldü. Ayrıca şebeke problemi çeken kullanıcılar da bu duruma dikkat çekti.

İşte #VodafonePişmanlıktır etiketi ile yapılan paylaşımlardan bazıları: