Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor

Çin'de bir etnik topluluğa üye olan kadının 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçını görenler gözlerine inanamıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.

Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyorSosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyorSosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor

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