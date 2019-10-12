BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA