Sosyal medyada klavye delikanlılığı başınıza iş açabilir

Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri değerlendiren Avukat Emir Akpınar, "Sosyal medyada fikrini beyan ettiğini söyleyerek yola çıkan şüpheli, kendisini bir cezayla ve manevi tazminatla karşı karşıya bulacaktır" dedi.

Avukat Emir Akpınar, Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişinin sosyal medya kullandığını söyleyerek, kullanıcılara uyarılarda bulundu. Sosyal medyada yapılan hakaretlerin suç istinat ettiğini kaydeden Akpınar, "Hakaret suçu 5237 sayılı TCK'nın şerefe karşı suçlar başlığı altında 125. Ve 131. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek şekilde somut bir fiil veya olgu istinat etmek, yakıştırmalarda bulunma yada sövmek gerekmektedir. Dikkat edeceğimiz husus, sosyal medya aracılığıyla hakaret suçunu nasıl işleneceğidir. TCK'nın 125. Maddesinin 2. Fıkrasında hakaret fiilinin mağduru muhatap alan sesli, yazılı ve veya görüntülü bir ileti ile işlenmesi halinde yukarıda belirtilen fıkraya hüküm olunur maddesi düzenlenmiştir. Dikkat edeceğimiz husus, suçun temel şekli ile sesli veya yazılı bir ileti ile arasında bir fark bulunmamasıdır. Ülkemizde sosyal medya kullanıcıları 50 milyon kişiye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Akpınar, "Kullanıcılar, sosyal medyadan yazmış paylaşmış oldukları şeyleri bir şekilde karşısına çıkmayacağını düşünmekte ve bunları her ne olursa olsun yazıya döktükleri eylemi bir suç işlemi oluşturmayacağını, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği görüşü hakimdir. Sosyal medya kullanıcılar ı paylaşım yaparken, günlük hayatta her nasıl ki bir hakaret eyleminde bulunmuyorsak aynı şekilde karşımızda biri varmış gibi davranması gerekir. Hakaret suçunu değerlendirirken, hakaret suçu şikayete bağlı bir suçtur. Doğrudan bir kişiyi hedef göstererek hakaret eylemini sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiğimizde doğrudan Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmez. Mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir. Hakaret suçu kamu suçu değil, takibi şikayete bağlıdır. En önemli husus da, hakaret suçundan kaynaklı soruşturmaya başlandıktan sonra, ardından mahkemelerimiz iddianame düzenlenip dava açtıktan sonra hakaret suçundan kaynaklı ceza alındığında ardından sanıkları bekleyen bir manevi tazminat söz konusudur. Burada fikrini beyan ettiğini söyleyerek yola çıkan şüpheli, kendisini bir cezayla ve manevi tazminatla karşı karşıya bulacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken husus daha var. Hakaret suçu 3 yıl önce uzlaştırma müessesesine girdi. Hakaret suçunu işleyen kimseye, bir iddianame tanzim edilmemişken, görevlendirilen bir uzlaştırmacı tarafından müşteki ile şüpheli arasında uzlaşmanın sağlanması için tarafların bir araya getirilmesi söz konusudur. Şüpheli ile mağdur uzlaştığı takdirde kendisi hakkında bir iddianame tanzim edilmeyecek ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA