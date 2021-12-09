Sosyal medyada linç edilen Hakan Ural "Yazıklar olsun" diyerek özür diledi! "Şeytani planlarınıza devam edin"

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olayları yorumladı. Ünlü yorumcunun sağlıkçılar hakkında kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.

"GÖZÜNÜ ÇIKARIRSIN" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Namlı'nın çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" demesi üzerine Namlı ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. "Acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketinde toplandılar.

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Sosyal medyada kendisine yönelik linç kampanyası başlatılan Hakan Ural duruma sinirlenerek, "Bu saldırılar bitmeyecek gayet iyi biliyorum ! her söylemimden cımbızla çekip çarpıtıp en iyi yaptıkları şey olan kışkırtma ve sosyal medya üzerinden ALGI yaratma olanlar yine iş başında!" diyerek tepkisini gösterdiği bir özür mesajı yayımladı. İşte mesajın devamı:

"Ben bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak ASLA hiç bi kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürç-i lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir ! sağlıkçılarımızla ilgili söylem ve görüşlerim bu kadar ortadayken ve biliniyorken bu konuda bile sosyal medyada ALGI yaratmaya çalışıyorsunuz ! yazıklar olsun...Bugün acil hastası olan birine kendi tasarrufundan grev yapıyorum diye bakmayan " 1 " sağlıkçıyı empati yaparak eleştirdim evet her kurumda yanlış yani 1 kişiyi kişisel eleştirmemi ! o kişi senin evladın veya anan baban olabilir ve müdahale edilmezse ölebilir dedim...Görüşüm bu ama teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam ÖZÜR DİLERİM tabii ki benim beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi EGOM KİBİRİM yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim...Siz şeytani planlarınıza devam edin . Beni her an her saniye hedef göstermeye insanları gaza getirip kışkırtmaya ayırdığınız zaman ve çabayı başka bir işe ayırsanız ALİM olurdunuz ! Nefretiniz o kadar büyük ve acımasız ki hasta yatağımda bile tedavi görürken beni mezara soktunuz ."

Hakan Ural ne dedi? Hakan Ural doktorlar, sağlıkçılar için ne dedi?