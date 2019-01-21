Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğraf

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerinin huzur uygulaması yaptıkları sırada bir çocuğun isteğini kırmayıp kar üstünde kızağa bindirmesi takdir topladı.

Türkiye geneli huzur uygulaması sırasında küçük çocuğun kızağa binme isteğini geriye çevirmeyen Jandarma astsubayın bu görüntüsü bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşıldı.

Tahta kızak üzerinde küçük çocuğu belli bir süre, kızağa bağlı olan iple çeken astsubayın bu fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı. Bir çok vatandaş küçük çocuğu sevindiren askerin ismini merak ederken böylesine güzel sahnelerin sürekli olmasını istediler.

Kaynak: İHA