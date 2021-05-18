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  4. Sosyal medyada Sorlöth çılgınlığı! Trabzonspor taraftarı ateşi yaktı, söz yönetimde!

Sosyal medyada Sorlöth çılgınlığı! Trabzonspor taraftarı ateşi yaktı, söz yönetimde!

Trabzonspor taraftarı, Leipzig'de kadro düşünülmeyen eski golcüsü Alexander Sorlöth'ün yeniden takıma dönmesi için sosyal medyada binlerce paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada Sorlöth çılgınlığı! Trabzonspor taraftarı ateşi yaktı, söz yönetimde!

2019 - 2020 sezonunda Trabzonspor'a İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralık olarak transfer edilen daha sonra Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan Alexander Sorlöth, yeniden bordo mavililerin gündemine geldi. Trabzonspor formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta attığı 33 gol ve yaptığı 11 asistle adından söz ettiren Sorlöth, Leipzig'de beklentilerin çok uzağında kalarak 33 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Trabzonspor taraftarından Sorlöth çılgınlığı! 80 binden fazla paylaşım yapıldı

KADRO DÜŞÜNÜLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ 

Sorlöth'ün kadro düşünülmediği ve yolların ayrılacağı haberlerinin çıkmasıyla birlikte Trabzonspor taraftarı golcü oyuncunun yeniden takıma dönmesi için sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

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AĞAOĞLU HAREKETE GEÇECEK İDDİASI

#ComeToTrabzonSörloth etiketi ile 80 binden fazla paylaşım yapılırken Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig Kulübü ile bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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