Sosyal medyada tanıştığı kızı 20 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı
KAYSERİ'de sosyal medyada tanıştığı A.O. (16) adlı kızı evlenme vaadiyle kandırıp, annesine ait 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı...
KAYSERİ'de sosyal medyada tanıştığı A.O. (16) adlı kızı evlenme vaadiyle kandırıp, annesine ait 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddia edilen Emre Y. (26), gözaltına alındı.
Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. Emre Y., iddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi. A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi. A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa sen öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
DHA
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