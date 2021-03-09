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  3. Sosyal medyada tanıştığı zihinsel engelli kızı kaçırmıştı! Müge Anlı buldu

Sosyal medyada tanıştığı zihinsel engelli kızı kaçırmıştı! Müge Anlı buldu

Sosyal medyada tanıştığı engelli kızı kaçıran İshak Köksal Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayına katılan Köksal, ''Ben onu engelsiz sevdim'' dedi. Sevgi yurduna yerleştirilen kızın rapor sonucu bekleniyor.

Sosyal medyada tanıştığı zihinsel engelli kızı kaçırmıştı! Müge Anlı buldu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna bulundu. Babasının yüzde 50-60 engelli olduğunu söylediği Aleyna'nın sosyal medyada tanıştığı bir erkeğin yanında olduğu ortaya çıktı.

Adının İshak Köksal olduğu belirlenen şahıs bulundu. Aleyna sevgi yurduna yerleştirilirken, genç kızın zihinsel engelinin olup olmadığı, var ise ne derece olduğunun öğrenilmesi için rapor hazırlanıyor.

Öte yandan canlı yayına çıkarılan İshak Köksal, Aleyna'nın görünen bir zihinsel engeli olmadığını, her ihtiyacını kendisinin giderebildiğini söyledi. 

Sosyal medyada tanıştığı zihinsel engelli kızı kaçırmıştı! Müge Anlı buldu

Soldan Sağa: Aleyna'nın babası ve ablası - İshak Köksal'ın ağabeyi ve babası

Aleyna'nın babası ve ablası ise genç kızın ayakkabısını bile tek başına giyemediğini belirtti. 

Aleyna ile evlenmeye kararlı görünen İshak Köksal, genç kızı kaçırma suçuyla ceza alabilir. Aleyna'nın raporunun çıkması  bekleniyor.

Sosyal medyada tanıştığı zihinsel engelli kızı kaçırmıştı! Müge Anlı buldu

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